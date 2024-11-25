الذكاء الاصطناعي والواجبات المدرسية.. واقعةٌ أمام المحكمة تكشف ما حدث في مدرسة أمريكية

وفي المحكمة، تقدمت عائلة "هاريس" بطلب ألا ينشر اسم ابنهما في وثائق المحكمة صراحة، وأن يشار له بثلاثة أحرف فقط، هي "RHN"، وهو ما وافق عليه القاضي، كما طلب الوالدان إصدار أمر قضائي للمدرسة بإزالة الواقعة من السجل التأديبي لابنهم ومنحه درجة أفضل؛ لأن "المدرسة عاقبته -كما زعمت الأم جنيفر- حسب قاعدة تأديبية غير موجودة في الأساس"؛ في إشارة إلى الاستعانة بالذكاء الاصطناعي.