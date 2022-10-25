وفاة محامي حسني مبارك بعد معاناة مع المرض

توفي، الثلاثاء، المحامي المصري الشهير، فريد الديب، عن عمر يناهز 79 عامًا، بعد معاناة مع المرض، ولم يتم تحديد موعد جنازته حتى الآن.
وحسب موقع صحيفة "اليوم السابع"، لم تعلن أسرة المحامي الكبير بعدُ موعدَ تشييع جنازته؛ وفق ما صرحت به زوجته؛ مؤكدة أنه سيتم الإعلان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.
ويعتبر فريد الديب من أشهر الأسماء في عالم المحاماة بمصر، وعلى مدار السنوات الماضية تولى الدفاع في العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام المصري؛ أبرزها محاكمة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.
وحسب الصحيفة، وُلد فريد الديب في الثالث والعشرين من شهر أكتوبر من عام 1943، بحي السيدة الزينب وسط القاهرة؛ حيث درس وحفظ القرآن، وتخرج في كلية الحقوق عام 1963 بتقدير جيد جدًّا، وعمل في العديد من المناصب في الدولة؛ حتى بدأ مسيرته المهنية في المحاماة عام 1971؛ حيث لجأ إليه الكثير من النجوم الكبار والمشاهير في مصر من أجل الترافع عنهم في قضاياهم.