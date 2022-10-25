وفاة محامي حسني مبارك بعد معاناة مع المرض

وحسب الصحيفة، وُلد فريد الديب في الثالث والعشرين من شهر أكتوبر من عام 1943، بحي السيدة الزينب وسط القاهرة؛ حيث درس وحفظ القرآن، وتخرج في كلية الحقوق عام 1963 بتقدير جيد جدًّا، وعمل في العديد من المناصب في الدولة؛ حتى بدأ مسيرته المهنية في المحاماة عام 1971؛ حيث لجأ إليه الكثير من النجوم الكبار والمشاهير في مصر من أجل الترافع عنهم في قضاياهم.