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"بوينغ" تسجل خسائر تاريخية.. 6 مليارات دولار في الربع الثالث وسط إضرابات وتكاليف باهظة في عدة قطاعات
في واحدة من أكبر خسائرها منذ عام 2018
أعلنت شركة بوينغ، الأربعاء، عن خسارة صافية بلغت 6.17 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2024، في واحدة من أكبر خسائرها منذ عام 2018.
وجاءت هذه الخسائر نتيجة إضراب أكثر من 33 ألف عامل منذ سبتمبر، بالإضافة إلى التكاليف المرتفعة في قطاعات الطيران التجاري والدفاع والفضاء بحسب "سكاي نيوز عربية".
وأظهرت النتائج تراجعاً بنسبة 1% في الإيرادات إلى 17.84 مليار دولار، بينما واصلت الشركة مواجهة تحديات مرتبطة ببرامج طائراتها وأزمات في العقود العسكرية مع الحكومة الأمريكية ووكالة ناسا.
وقالت الرئيسة التنفيذية الجديدة كيلي أورتبرغ: إن الشركة تعمل على "إعادة السفينة إلى الاتجاه الصحيح" عبر تغييرات جذرية في ثقافتها وأولوياتها، مشيرةً إلى أن استعادة مكانة "بوينغ" الرائدة ستتطلب بعض الوقت.