"بوينغ" تسجل خسائر تاريخية.. 6 مليارات دولار في الربع الثالث وسط إضرابات وتكاليف باهظة في عدة قطاعات

وقالت الرئيسة التنفيذية الجديدة كيلي أورتبرغ: إن الشركة تعمل على "إعادة السفينة إلى الاتجاه الصحيح" عبر تغييرات جذرية في ثقافتها وأولوياتها، مشيرةً إلى أن استعادة مكانة "بوينغ" الرائدة ستتطلب بعض الوقت.