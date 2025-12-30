ابتكار طبي ثوري: مسحوق يوقف النزيف خلال ثانية واحدة

في تطور طبي لافت، كشف باحثون في كوريا الجنوبية عن ابتكار مسحوق رش طبي قادر على إيقاف نزيف الدم خلال ثانية واحدة فقط من ملامسته للدم، ما يجعله أداة حاسمة في ظروف القتال والكوارث.
وصُمم المسحوق، الذي يحمل اسم "AGCL"، لمواجهة النزيف المفرط، أحد أبرز أسباب الوفاة بعد الإصابات، خاصة في البيئات القاسية ومناطق الحروب. ويتميز المسحوق بقدرته على التكيف مع الجروح العميقة وغير المنتظمة، بفضل تفاعله الأيوني مع الكالسيوم الموجود في الدم، مما يشكل حاجزًا ماديًا فوريًا يمكنه الصمود أمام النزيف الناتج عن ضغط عالٍ.
وتعتمد تركيبة AGCL على مزيج طبيعي من الألجينات وصمغ الجيلان، لتكوين هلام سريع التجلط، والكيتوزان لتعزيز الترابط مع مكونات الدم. وتستطيع هذه المادة امتصاص أكثر من 700% من وزنها من الدم، وتتحمل قوة التصاق تصل إلى 40 كيلوباسكال، مع ثبات في درجات الحرارة العالية والرطوبة لمدة تصل إلى عامين، ما يجعلها مناسبة للاستخدامات العسكرية والطوارئ.
وقال الرائد كيوسون بارك من الجيش الكوري الجنوبي، وهو طالب دكتوراه ضمن فريق التطوير: "جوهر الحرب الحديثة هو تقليل الخسائر البشرية، وقد بدأت هذا البحث بدافع إنقاذ حياة جندي واحد على الأقل".
وأكدت نتائج الاختبارات الحيوية أن المسحوق آمن، بنسبة حيوية للخلايا بلغت 99% دون سمّية جهازية، كما أظهرت التجارب على الحيوانات قدرته على تسريع تجديد الأنسجة والأوعية الدموية.
ويتوقع الباحثون أن يمتد استخدام هذا الابتكار من ساحات المعارك إلى طب الطوارئ العام والمناطق الريفية التي تعاني من نقص في الخدمات الصحية حول العالم.