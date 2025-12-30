ابتكار طبي ثوري: مسحوق يوقف النزيف خلال ثانية واحدة

وتعتمد تركيبة AGCL على مزيج طبيعي من الألجينات وصمغ الجيلان، لتكوين هلام سريع التجلط، والكيتوزان لتعزيز الترابط مع مكونات الدم. وتستطيع هذه المادة امتصاص أكثر من 700% من وزنها من الدم، وتتحمل قوة التصاق تصل إلى 40 كيلوباسكال، مع ثبات في درجات الحرارة العالية والرطوبة لمدة تصل إلى عامين، ما يجعلها مناسبة للاستخدامات العسكرية والطوارئ.