فيضانات "غوتا فريا" تؤجّل مباراة ريال مدريد وفالنسيا.. والدوري الإسباني يعلق المنافسات تضامنًا

أعلنت رابطةُ الدوري الإسباني تأجيلَ مباراة ريال مدريد ومضيفه فالنسيا، التي كانت مقرَّرة السبت في المرحلة 12 من الدوري؛ نتيجةً للفيضانات العارمة التي اجتاحت منطقة فالنسيا وساحل البحر المتوسط، والتي أدّت إلى وفاة ما لا يقلّ عن 95 شخصًا حتى الآن، كما تمّ تعليق مباراة فياريال ضد رايو فايكانو لنفس السبب، في خطوة تضامنية مع المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية.
وبحسب "سكاي نيوز": فقد ذكر الاتحادُ الإسباني لكرة القدم في بيان رسمي، الخميس، أنه "تم الاتفاق على تأجيل المباريات المقررة في المسابقات الاحترافية وغير الاحترافية في المنطقة، تضامنًا مع عائلات الضحايا"، كما أكّد أنه سيتم الوقوف دقيقة صمت حدادًا على أرواح الضحايا في المباريات التي تقام هذا الأسبوع، ومن بينها ديربي كتالونيا بين برشلونة وإسبانيول.
وتشهد منطقةُ فالنسيا في الخريف ظاهرةَ "غوتا فريا"، التي تتسبّب في هطول أمطار غزيرة وعنيفة، فيما يحذّر العلماء من تزايد تواتر هذه الظواهر المناخية القصوى وشدتها بسبب التغير المناخي؛ مما يهدد المدن الساحلية ويؤثر على مختلف جوانب الحياة في المنطقة، بما في ذلك المنافسات الرياضية.