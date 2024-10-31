فيضانات "غوتا فريا" تؤجّل مباراة ريال مدريد وفالنسيا.. والدوري الإسباني يعلق المنافسات تضامنًا

وبحسب "سكاي نيوز": فقد ذكر الاتحادُ الإسباني لكرة القدم في بيان رسمي، الخميس، أنه "تم الاتفاق على تأجيل المباريات المقررة في المسابقات الاحترافية وغير الاحترافية في المنطقة، تضامنًا مع عائلات الضحايا"، كما أكّد أنه سيتم الوقوف دقيقة صمت حدادًا على أرواح الضحايا في المباريات التي تقام هذا الأسبوع، ومن بينها ديربي كتالونيا بين برشلونة وإسبانيول.