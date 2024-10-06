قراصنة صينيون يخترقون شبكات أمريكية حسّاسة ويصلون إلى أنظمة التنصّت القضائي

في حين تلتزم شركتا "فيرايزون" و"لومين" الصمت، تتصاعد التساؤلات حول حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الرقمية الأمريكية في ظلّ هذا الاختراق الذي قد يلقي بظلاله على الثقة في إجراءات الأمن السيبراني لدى قطاع الاتصالات.