جواز سفر "السادات" في مزاد علني.. البيع في دالاس والغضب في مصر

ويُعتبر السادات بالنسبة للعديد من المصريين، رمزًا لنضال بلادهم من أجل الاستقلال؛ فقد قاد مصر خلال الحرب العربية- الإسرائيلية عام 1973، لكنّه عقد السلام لاحقًا مع "إسرائيل" من خلال التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد بوساطة الولايات المتحدة، عام 1978.