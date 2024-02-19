مع انطلاق "ليالي سعودية مصرية".. شاهد تركي آل الشيخ يعلن "الصلح 549" في القاهرة

وحسب موقع "مصراوي"، شارك عدد كبير من الفنانين والسياسيين والمشاهير، مساء امس الأحد، في حفل الليلة الأولى من "ليالي سعودية مصرية"، التي تقام في دار الأوبرا المصرية، حيث يحيي الحفل كل من محمد منير وشيرين عبدالوهاب وماجد المهندس.