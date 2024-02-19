مع انطلاق "ليالي سعودية مصرية".. شاهد تركي آل الشيخ يعلن "الصلح 549" في القاهرة

أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، الإثنين، عن قيامه بوساطة صلح بين النجم المصري، عمرو دياب، ومواطنه الملحن، عمرو مصطفى، خلال حفل الليالي السعودية المصرية، في دار الأوبرا بمصر.
وحسب موقع "الحرة"، كتب آل الشيخ عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "حبيبي الهضبة وحبيبي عمرو مصطفى والصلح رقم 549 وربنا يتممها على خير".
وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر مصافحة دياب ومصطفى أمام الحضور، كما حرصا على تبادل الحديث، خلال حفل الليلة السعودية المصرية.
وحسب موقع "مصراوي"، شارك عدد كبير من الفنانين والسياسيين والمشاهير، مساء امس الأحد، في حفل الليلة الأولى من "ليالي سعودية مصرية"، التي تقام في دار الأوبرا المصرية، حيث يحيي الحفل كل من محمد منير وشيرين عبدالوهاب وماجد المهندس.
وأقيم الحفل تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وسط استعدادت صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة.
وحسب صحيفة "الأهرام" المصرية، جاء "الصلح" بعد خلافات بين عمرو دياب المعروف بـ"الهضبة"، والملحن عمرو مصطفى، بسبب إعلان قدمه "دياب" للتسويق لإحدى شركات الاتصالات، في عام 2017، واعترض عمرو مصطفى على طرح أغنية من تلحينه، في بداية الإعلان دون الرجوع إليه والحصول على موافقته.