ضد الزهايمر.. دراسة: اكتشاف جزيء طبيعي يعيد الذاكرة لكبار السن

تعزيز "التنظيف الذاتي" للدماغ

لقياس الآلية، درس الفريق تقوية الروابط العصبية طويلة الأمد (LTP) الضرورية للتعلم والذاكرة، فوجد أن CaAKG أعادها إلى مستويات طبيعية. كما عزز الالتهام الذاتي، نظام "التنظيف" الذي يزيل البروتينات التالفة ويحافظ على صحة الخلايا العصبية، ما يشير إلى دعم الذاكرة الأساسية وقدرات التعلم المعقدة في المراحل المبكرة من الزهايمر.