ضد الزهايمر.. دراسة: اكتشاف جزيء طبيعي يعيد الذاكرة لكبار السن

كشف باحثون في جامعة سنغافورة الوطنية عن جزيء طبيعي آمن هو "ألفا كيتوغلوتارات الكالسيوم" (CaAKG)، قادر على استعادة وظائف الدماغ المرتبطة بالذاكرة التي يعطلها مرض الزهايمر.
والدراسة المنشورة في مجلة "Aging Cell" المتخصصة بأمراض الشيخوخة، توضح أن سنغافورة، رغم ارتفاع متوسط العمر، تشهد سنوات طويلة من تدهور صحي في أواخر العمر، ما يدفع إلى استراتيجيات تستهدف بيولوجيا الشيخوخة ذاتها.
جزيء يُصلح إشارات الذاكرة
ووفقًا لتقرير على موقع "ميديكال إكسبريس"، كان هدف الدراسة اختبار قدرة جزيء CaAKG على تعزيز اللدونة المشبكية واستعادة إشارات الذاكرة وحماية الخلايا العصبية من التغيرات التنكسية المبكرة.
استهداف بيولوجيا الشيخوخة بدل أعراض المرض
يقول البروفيسور برايان كينيدي، الذي قاد الدراسة ضمن برنامج الأبحاث الانتقالية لطول العمر الصحي بجامعة سنغافورة الوطنية: "تكشف نتائجنا عن الإمكانات الواعدة لمركبات إطالة العمر في معالجة مرض الزهايمر… المركبات الطبيعية والآمنة مثل CaAKG قد تُكمل الأساليب الحالية لحماية الدماغ وإبطاء فقدان الذاكرة… ولأن AKG موجود بالفعل في أجسامنا، فإن استهداف هذه المسارات قد يُقلل المخاطر ويُتيح إمكانية الوصول على نطاق أوسع".
أظهرت النتائج أن جزيء CaAKG حسّن التواصل بين خلايا الدماغ في نماذج الزهايمر، أصلح الإشارات الضعيفة بين الخلايا العصبية، وأعاد الذاكرة الترابطية المبكرة التدهور. وبما أن مستويات AKG تنخفض مع التقدم في السن، يقترح الباحثون أن تعويضه قد يدعم صحة الدماغ ويُقلل خطر الأمراض التنكسية.
تعزيز "التنظيف الذاتي" للدماغ
لقياس الآلية، درس الفريق تقوية الروابط العصبية طويلة الأمد (LTP) الضرورية للتعلم والذاكرة، فوجد أن CaAKG أعادها إلى مستويات طبيعية. كما عزز الالتهام الذاتي، نظام "التنظيف" الذي يزيل البروتينات التالفة ويحافظ على صحة الخلايا العصبية، ما يشير إلى دعم الذاكرة الأساسية وقدرات التعلم المعقدة في المراحل المبكرة من الزهايمر.