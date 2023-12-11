بعد شائعة عن تحويل طائرات إلى مطارات أخرى.. مطار الكويت: حركة الطيران طبيعية

وفي وقت سابق، كانت وسائل إعلام كويتية قد نقلت عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" في الإدارة العامة للطيران المدني، أن الحركة الملاحية الجوية في البلاد تأثرت بسبب سوء الأحوال وانخفاض الرؤية لأقل من 200 متر؛ مما تسبب في تحويل نحو 17 رحلة كان من المفترض أن تصل إلى البلاد من مطارات عدة من بينها البحرين والدمام والبصرة.