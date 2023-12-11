بعد شائعة عن تحويل طائرات إلى مطارات أخرى.. مطار الكويت: حركة الطيران طبيعية

قالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي إن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي تسير بصورة طبيعية؛ رغم تقلبات الأحوال الجوية وموجة الضباب التي تشهدها الكويت حاليًا.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ"، أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للطيران المدني الكويتي عبدالله الراجحي، في تصريح، بأن حركة الطائرات لم تتأثر بحالة الطقس الحالية؛ مؤكدًا أن خطة الطوارئ للتعامل مع هذا الوضع جاهزة في أي وقت.
وتتأثر الكويت حاليًا بانخفاض الرؤية الأفقية بسبب الضباب، تصل إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق.
وفي وقت سابق، كانت وسائل إعلام كويتية قد نقلت عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" في الإدارة العامة للطيران المدني، أن الحركة الملاحية الجوية في البلاد تأثرت بسبب سوء الأحوال وانخفاض الرؤية لأقل من 200 متر؛ مما تسبب في تحويل نحو 17 رحلة كان من المفترض أن تصل إلى البلاد من مطارات عدة من بينها البحرين والدمام والبصرة.