حول العالم في صورة: معاناة مع الفيضان.. أسرة أمريكية تنقل الطعام بالحبال!

وفي هذه الصورة التي نشرتها وكالة "رويترز" مؤخرًا يحاول أفراد الأسرة نقل الطعام بينهم باستخدام الحبال خشية السقوط في الحُفر والأنقاض التي خلفتها السيول والفيضانات، فيما يظهر في خلفية الصورة حجم الأضرار الناجمة عن الفيضان المفاجئ الذي ضرب شرقي الولاية الأمريكية، ويُعدُّ أسوأ فيضان مفاجئ تشهده المنطقة منذ عقود.