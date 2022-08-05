حول العالم في صورة: معاناة مع الفيضان.. أسرة أمريكية تنقل الطعام بالحبال!

تقطعت السُّبل بهذه العائلة؛ وذلك بعد أن ضربت الفيضانات المميتة منزلها في مقاطعة بيري بولاية كنتاكي الأمريكية مُخلِّفة دمارًا وأضرارًا جسيمة في أنحاء الولاية.
وفي هذه الصورة التي نشرتها وكالة "رويترز" مؤخرًا يحاول أفراد الأسرة نقل الطعام بينهم باستخدام الحبال خشية السقوط في الحُفر والأنقاض التي خلفتها السيول والفيضانات، فيما يظهر في خلفية الصورة حجم الأضرار الناجمة عن الفيضان المفاجئ الذي ضرب شرقي الولاية الأمريكية، ويُعدُّ أسوأ فيضان مفاجئ تشهده المنطقة منذ عقود.
وخلف الفيضان ما لا يقل عن 37 قتيلاً، علاوة على مئات المفقودين، كما ظل أكثر من 12 ألف منزل بدون كهرباء، وغمرت المياه مئات المنازل والشركات.
بينما أكد حاكم الولاية أندي باشير أن الأضرار الناجمة عن الفيضان التي لحقت بالطرق والجسور والبنية التحتية الأخرى ستتكلف الملايين من الدولارات لإصلاحها، واصفًا الفيضان بأنه "الأكثر فتكًا، والأكثر تدميرًا".