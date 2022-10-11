الأردن.. القبض على أبٍ قام بتصوير طفلته لأغرب سبب

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن إنه جرى يوم أمس رصد فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله طفلة صغيرة تشكو سوء المعاملة بعد وفاة والدتها بالقرب من إحدى المقابر.
وحسب صحيفة "الدستور" الأردنية، أكد الناطق الإعلامي أنه -من خلال التحقيقات وجمع المعلومات- تم تحديد هوية الطفلة ومكان تصوير الفيديو، وتم التحرك لمكان سكنها، وأُلقِيَ القبض على والدها، بعد أن تبين أن الطفلة بصحة جيدة، ووالدتها على قيد الحياة، واعترف والدها بقيامه بتصويرها بتلك الحالة المحزنة والمفبركة لنشر المقطع عبر مواقع التواصل وحصد مشاهدات مرتفعة.
وتولت إدارة حماية الأسرة، التحقيقَ في القضية؛ لإحالة الشخص للقضاء وعمل دراسة اجتماعية للطفلة بما يؤمّن الحماية لها وضمان عدم تكرار ما حصل معها مستقبلًا.