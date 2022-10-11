الأردن.. القبض على أبٍ قام بتصوير طفلته لأغرب سبب

وحسب صحيفة "الدستور" الأردنية، أكد الناطق الإعلامي أنه -من خلال التحقيقات وجمع المعلومات- تم تحديد هوية الطفلة ومكان تصوير الفيديو، وتم التحرك لمكان سكنها، وأُلقِيَ القبض على والدها، بعد أن تبين أن الطفلة بصحة جيدة، ووالدتها على قيد الحياة، واعترف والدها بقيامه بتصويرها بتلك الحالة المحزنة والمفبركة لنشر المقطع عبر مواقع التواصل وحصد مشاهدات مرتفعة.