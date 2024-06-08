بعدما زرعت الرعب في سكان شرق الجزائر.. شاهد كيف حل الأمن الجزائري لغز "ساحرة خنشلة"

وفي التفاصيل، بحسب موقع "العربية نت"، كانت السارقة -وهي سيدة أربعينية- تطرق باب البيت، وتلفق حكاية من أجل الدخول قبل أن تمارس طقوسًا، تُدخل سكان المنزل في تنويم، لا يستطيعون معه إدراك ما يدور حولهم، وفق شهادات الضحايا. فيما نشر العديد من الأشخاص، من مناطق مختلفة ومتباعدة بمئات الكيلومترات، قصصهم مع المعنية، وكيف أنها استطاعت أن تسيطر على عقولهم بطريقة قالوا إنها لا يمكن أن تكون عادية.