مات دفاعًا عن أمّ القاتل وبين يدي أمه هو.. شاهد الجريمة التي صدمت مصر

وفيما بعد شاهد الجار القاتل، المحاميَ جالسًا مع أسرته "أمه وزوجته وأطفاله" أمام المنزل، وما إن شاهده القاتل حتى دخل إلى منزله وخرج ممسكًا بفأس، وضربه من الخلف على رأسه بطريقة بشعة، وسط صراخ وذهول الجميع، وهرول بعض المارّة وأمسكوا به، ولكن المجني عليه كان قد فارق الحياة.