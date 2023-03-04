مات دفاعًا عن أمّ القاتل وبين يدي أمه هو.. شاهد الجريمة التي صدمت مصر

قرَّرت النيابة العامة في محافظة الفيوم جنوب القاهرة، حبسَ شاب بتهمة ارتكاب جريمة مروّعة، تمثّلت في قتل جاره بالفأس في وضح النهار أمام أمه وزوجته وأبنائه.
وحسب موقع "مصراوي": شهدت عزبة الغريب التابعة لقرية الإعلام بمحافظة الفيوم، غربي القاهرة؛ جريمة قتل بشعة في وسط الشارع، راح ضحيتها محامٍ شابّ، على يد جاره، الذي انهال عليه بالفأس أمام والدة المجني عليه.
ووثقت كاميرا مراقبة في الشارع، لحظة اعتداء المتّهم على المجني عليه، وضربه بالفأس على رأسه؛ ما تسبب في مقتله في الحال، أمام أعين والدته التي شاهدت لحظة ارتكاب الجريمة.
في التفاصيل: تلقّت مديرية أمن الفيوم بلاغًا بمقتل شابّ في العقد الرابع من العمر في عزبة الغريب، التابعة لقرية الإعلام.
انتقلت الأجهزة المعنيّة لفحص البلاغ، وأسفرت جهود فريق البحث عن أن المجني عليه يدعى "سيد خلف"، محامٍ.
وتبيَّن أن المجني عليه المحامي سيد خلف، تدخَّل لمنع الشاب القاتل من ضرب والدة المتهم.
بدأت التفاصيل بقيام أحد الجيران "الشاب القاتل" بالاعتداء على والدته بالضرب، فتدخّل الجيران وبينهم المحامي سيد خلف، الذي دافع عن أم القاتل، ومنع ابنها من ضربها أمام الناس؛ وهو ما أثار غضب القاتل.
وفيما بعد شاهد الجار القاتل، المحاميَ جالسًا مع أسرته "أمه وزوجته وأطفاله" أمام المنزل، وما إن شاهده القاتل حتى دخل إلى منزله وخرج ممسكًا بفأس، وضربه من الخلف على رأسه بطريقة بشعة، وسط صراخ وذهول الجميع، وهرول بعض المارّة وأمسكوا به، ولكن المجني عليه كان قد فارق الحياة.
وهرعت الشرطة إلى مكان الجريمة؛ حيث تسلَّمت من الأهالي المتهم، الذي اعترف أثناء الاستجواب بارتكابه الجريمة، مبرّرًا إيّاها بقيام المجني عليه بنهره ومنعه من الاعتداء على والدته؛ حسب "سكاي نيوز عربية".
وقال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، الدكتور حاتم جمال الدين: إن الكشف الظاهري على جثة المجني عليه أظهر تهشُّم رأسه بالكامل نتيجة ضربات قوية بآلة حادّة، مع وجود قطع بالرقبة.
ومن المقرّر قيام الطب الشرعي بتشريح الجثة وفق تعليمات النيابة العامة؛ بحسب جمال الدين.
وأثارت الجريمة حالة كبيرة من الصدمة والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو وثّقته كاميرا مراقبة يوضّح لحظة ارتكاب الجريمة بشكل مروّع، وربط البعض انتشار مثل تلك الجرائم بتقليد الدراما التلفزيونية؛ حسب "سكاي نيوز عربية".