دراسة دولية: كلوبيدوجريل يتفوق على الأسبرين في الوقاية من أمراض القلب

ويُتوقع أن تشكّل هذه النتائج خطوة مهمة لتحديث الإرشادات العلاجية عالميًا، إذ قد يؤدي اعتماد الكلوبيدوجريل بدلاً من الأسبرين إلى تحسين نتائج المرضى على المدى الطويل، مع الحاجة لمزيد من الدراسات لتقييم الكلفة والتأثير على نطاق واسع.