دراسة دولية: كلوبيدوجريل يتفوق على الأسبرين في الوقاية من أمراض القلب

كشفت دراسة دولية حديثة، نُشرت في مجلة ذا لانسيت الطبية، أن عقار كلوبيدوجريل لسيولة الدم أكثر فعالية من الأسبرين في الوقاية لدى مرضى الشريان التاجي، دون زيادة خطر النزيف الحاد.
وشارك في البحث فريق متعدد الجنسيات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وسويسرا واليابان، لتقديم أول دليل قاطع على أفضلية الكلوبيدوجريل.
وقال البروفيسور ماركو فالجيميجلي، أستاذ طب القلب بجامعة إيطاليا في سويسرا ومؤلف الدراسة: "إن هذا أول دليل قاطع على أن الكلوبيدوجريل أكثر فعالية وأمانًا من الأسبرين لدى مرضى الشريان التاجي".
وشملت الدراسة تحليل سبع تجارب سريرية لمرضى يعانون من ضيق شرايين القلب، أحد أبرز أمراض الشريان التاجي الذي يتطلب علاجًا طويل الأمد لمنع النوبات القلبية والسكتات الدماغية.
وأظهرت النتائج أن استخدام الكلوبيدوجريل يقلل خطر الأحداث القلبية والدماغية الضارة الكبرى بنسبة 14% مقارنة بالأسبرين، مع معدلات نزيف حاد مشابهة للدواءين، وهو ما "بدد المخاوف" من زيادة المضاعفات مع الكلوبيدوجريل.
وأضاف فالجيميجلي: "يخفض الكلوبيدوجريل خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب والسكتة الدماغية بنسبة تقارب 20%". كما أكدت الدراسة أن الفوائد تنطبق على فئات متعددة من المرضى، بمن فيهم من خضعوا لتركيب الدعامات أو يعانون من متلازمة الشريان التاجي الحادة.
ويُتوقع أن تشكّل هذه النتائج خطوة مهمة لتحديث الإرشادات العلاجية عالميًا، إذ قد يؤدي اعتماد الكلوبيدوجريل بدلاً من الأسبرين إلى تحسين نتائج المرضى على المدى الطويل، مع الحاجة لمزيد من الدراسات لتقييم الكلفة والتأثير على نطاق واسع.