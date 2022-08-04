بعد تحذيرات كثيرة.. حقنة زيت عضلات تنهي حياة "الهلْك" عملاق البرازيل

وفي يوم وفاته، شعر سيغاتو بتوعك، واتجه إلى أحد الجيران طلبًا للمساعدة، حيث اشتكى من ضيق في التنفس، ليتم نقله إلى المستشفى، حيث فقد وعيه في غرفة الطوارئ، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه.