المستشار الألماني "شولتس" يعلن إصابته بكورونا: "ليست مفاجأة سعيدة لي"

وقال "شولتس" في تدوينة على تطبيق "إكس" (تويتر سابقًا): "من الواضح أن هذه ليست مفاجأة سعيدة بالنسبة لي، فقد أكدت اختباراتي الحالية لكوفيد-19 إصابتي بالفيروس".