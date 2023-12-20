بعد 34 عامًا.. اعتذار رسمي لرجلَيْن اتُّهما بشكل خاطئ بقتل امرأة في بوسطن

أصدرت "ميشيل وو"، رئيسة بلدية مدينة بوسطن الأمريكية، اعتذارًا رسميًّا أمس الأربعاء لرجلين من أصول إفريقية؛ اتُّهما بشكل خاطئ بقتل امرأة بيضاء عام 1989. وهي قضية أدت لتفاقم التوتر بالمدينة المنقسمة على أساس عنصري منذ فترة طويلة، وجددت الشكوك والغضب من جانب المجتمع الأسود تجاه الشرطة.