حرائق وإصابات.. 150 إصابة متنوعة خلال احتفالات رأس السنة بالعراق

وتفصيلاً، أوضح المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، أن "عدد الإصابات الأولية في بغداد نتيجة الألعاب النارية والرمي العشوائي، بلغت 150 إصابة، منها ما لا يقل عن 20 إصابة في العيون"، مؤكدًا "عدم وجود وفيات حتى الآن".