"اكتئاب ما بعد الإجازة".. 6 أعراض و3 مسببات وهنا أهم النصائح للتخلص منه

وهنا 6 نصائح يجب اتباعها لتفادي اكتئاب ما بعد الإجازة وتشمل: العودة إلى العمل تدريجيًا، والتواصل مع زملاء العمل، والبقاء منظمًا، والاعتناء بالصحة الشخصية الجسدية والعقلية، والتعبير عن الشعور للزملاء أو المدير بالعمل، ثم التخطيط لرحلة أو إجازة جديدة.