تطايرت براميل الشحن في السماء.. شاهد: انفجار كيميائي يشعل حريقًا ضخمًا ويطلق دخانًا سامًّا في أستراليا

تطايرت براميل الشحن في السماء.. شاهد: انفجار كيميائي يشعل حريقًا ضخمًا ويطلق دخانًا سامًّا في أستراليا
اندلع حريق هائل في مصنع بمدينة ملبورن الأسترالية صباح اليوم، الأربعاء 10 يوليو 2024، إثر انفجار كيميائي.
وحسب موقع "يورو نيوز"، هُرعت فِرَق الإطفاء إلى مكان الحريق في ضاحية ديريموت في ملبورن لمكافحة النيران المتصاعدة، وقد غطى دخانٌ أسود كثيف سماء المنطقة.
وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن أكثر من 30 شاحنة إطفاء تواجدت في موقع الحادث؛ بما في ذلك وحدات جوية.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أصدرت سلطات مدينة ملبورن إنذارًا للطوارئ لجميع سكان المنطقة والمناطق القريبة، من أن "الرياح تهب حاملة دخانًا سامًّا باتجاه الشرق عبر ديريموت".
وأضاف التحذير: "يجب على أي شخص موجود في المنطقة المتضررة من الدخان، أن يحتمي بالداخل على الفور".
وطُلب من السكان البعيدين عن المنطقة عدم العودة؛ بينما طُلب من أولئك الذين ما زالوا في المنطقة إغلاق جميع الأبواب والنوافذ وفتحات التهوية.
ويقع المصنع بالقرب من خط أنابيب غاز؛ لكن خدمات الطوارئ لم تُصدر أي تنبيهات بشأن البنية التحتية.
ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.