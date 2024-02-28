بالفيديو.. حريق هائل في فلسطين و120 رجل إطفاء للسيطرة عليه

وذكر ضابط الموقع أن المصنع يقع على مساحة 70 دونما تقريبًا، ومؤلَّف من مرافق متعددة ومتلاصقة، وأن الحريق أتى على مساحة أكثر من 30 دونما تحتوي على مستودعات للبضائع والمواد الخام من البلاستيك سريعة الاشتعال.