حبَس نفسه 55 عامًا بسبب خوفه من النساء.. وهذا ما فعلته نساء القرية

ونقلت وسائل إعلام جنوب إفريقية عن إحدى النساء، قولها: "الغريب، ورغم أنه يخشى النساء؛ إلا أننا نحن من نساعده في الحصول على الطعام وبعض الأشياء التي يحتاجها. وعندما تحاول مساعدته، فهو لا يريد أن نقترب منه أو نتحدث معه. وبدلًا من ذلك نعطيه الأشياء عن طريق رميها في منزله، ثم يأتي ويلتقطها. لا يسمح لنا بالاقتراب منه؛ لكنه لا يزال يأخذ ما نقدمه عن بُعد".