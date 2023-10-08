شركات طيران غربية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل بعد هجوم حركة حماس

تفصيلاً، قالت شركة يونايتد إيرلاينز في بيان "سلامة عملائنا وموظفينا أولويتنا القصوى"، مضيفة : "سيّرنا رحلتين مجدولتين من تل أبيب في وقت متأخر من أول أمس السبت وفي وقت مبكر من الأحد، واستوعبت الرحلتان عملاءنا وأطقمنا وموظفينا المسافرين الذين كانوا في المطار. ستظل رحلاتنا إلى تل أبيب معلقة حتى تسمح الظروف باستئنافها".