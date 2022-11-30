شاهد.. رئيس أفريقي يعانق ابنه الذي يلعب للمنتخب الأمريكي بعد فوزه على إيران

واستمد المنتخب الأمريكي حماسه من الأجواء الصاخبة في استاد الثمامة في الدوحة، وكان مفعمًا بالثقة وسيطر على المباراة، ولعب يونس موسى ووستون ماكيني دورًا كبيرًا في كل تحرك تقريبًا، وتسبب ديست في إزعاج دائم لإيران التي لم تصنع سوى القليل من الفرص؛ وفق"الحرة".