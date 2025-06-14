الصين تصدر إنذارًا باللون الأصفر لمواجهة الإعصار "ووتيب"

أصدر المرصد الوطني الصيني اليوم إنذارًا باللون الأصفر لمواجهة الإعصار "ووتيب" وهو الأول من نوعه للعام الجاري، حيث من المتوقع أن يضرب الأجزاء الجنوبية من البلاد مصحوبًا برياح قوية وأمطار غزيرة.
وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى رصد الإعصار في الساعة الخامسة صباح السبت عند خط عرض 19.8 درجة شمالًا وخط طول 108.8 درجات شرقًا، حيث يتحرك نحو الشمال الشرقي بسرعة 20-25 كم في الساعة.
وتوقع المركز أن يهبط الإعصار على اليابسة على طول المناطق الساحلية من مدينة "ليتشو" في مقاطعة "قوانغدونغ" جنوب الصين إلى مدينة "بيهاي" في منطقة "قوانغشي" ظهر السبت، وستضعف قوته بعد وصوله إلى اليابسة.
يذكر أن للصين نظام إنذار من الأحوال الجوية مكوّن من أربعة مستويات مرمّزة بالألوان، فاللون الأحمر أعلى درجة من الإنذار، يليه البرتقالي، ثم الأصفر، فالأزرق.