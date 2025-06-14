الصين تصدر إنذارًا باللون الأصفر لمواجهة الإعصار "ووتيب"

أصدر المرصد الوطني الصيني اليوم إنذارًا باللون الأصفر لمواجهة الإعصار "ووتيب" وهو الأول من نوعه للعام الجاري، حيث من المتوقع أن يضرب الأجزاء الجنوبية من البلاد مصحوبًا برياح قوية وأمطار غزيرة.