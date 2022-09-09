حضرت كل نسخ كأس العالم.. 10 حقائق طريفة عن ملكة بريطانيا الراحلة

عاشت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية حياة مديدة مليئة بالأحداث العظام، قبل أن توافيها المنية أمس الخميس، عن عمر ناهز "96 عامًا"، فقد عاصرت أحداث الحرب العالمية الثانية، وغزو العراق، وكارثة تشيرنوبل النووية، وأحداث الحادي عشر من سبتمبر، وغيرها من الأحداث المعروفة، إلا أن هناك الكثير من الحقائق الطريفة والغريبة غير المعروفة حول الملكة تسردها "سبق" في السطور التالية.
1- تُعد الملكة أطول الحكام البريطانيين استمرارًا في الحكم بـ70 عامًا، وثاني أكثر الملوك حكمًا في تاريخ البشرية.
2- شاهد حفل تتويجها عام 1953 نحو 20 مليون شخص عبر شاشات التلفزيون، على الرغم من أن التلفزيون لم يكن وسيلة شائعة آنذاك.
3- تولي في عهدها 15 رئيسًا لوزراء بريطانيا، من بينهم 3 سيدات.
4- عاصرت الملكة 7 ملوك للسعودية، و14 رئيسًا للولايات المتحدة، و6 رؤساء مصريين وملكًا، و12 رئيسًا لفرنسا.
5- لم تمتلك الملكة رخصة سيارة أبدًا على الرغم من أنها كانت تشاهد تقود سيارتها بنفسها، وذلك بموجب استثناء لها.
6- لم تمتلك الملكة يومًا جواز سفر، فقد كان يتم إصدار كل جواز سفر في المملكة المتحدة باسم صاحبة الجلالة؛ لذلك تم إعفاؤها.
7- عايشت الملكة جميع نسخ كأس العالم لكرة القدم منذ بداية انطلاقته عام 1930.. وتغيب للمرة الأولى عن نسخة قطر 2022.
8- ولدت الملكة في 17 شارع بروتون بمنطقة مايفير بلندن؛ حيث يحتل ذلك الموقع الآن أحد المطاعم.
9- امتلكت نحو 30 كلبًا طوال حياتها، وكان لديها وقت وفاتها 100 حصان.
10- انضمت الملكة أثناء الحرب العالمية الثانية إلى الخدمة التطوعية؛ حيث تدربت على قيادة الشاحنات وتعلمت الميكانيكا.