حضرت كل نسخ كأس العالم.. 10 حقائق طريفة عن ملكة بريطانيا الراحلة

عاشت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية حياة مديدة مليئة بالأحداث العظام، قبل أن توافيها المنية أمس الخميس، عن عمر ناهز "96 عامًا"، فقد عاصرت أحداث الحرب العالمية الثانية، وغزو العراق، وكارثة تشيرنوبل النووية، وأحداث الحادي عشر من سبتمبر، وغيرها من الأحداث المعروفة، إلا أن هناك الكثير من الحقائق الطريفة والغريبة غير المعروفة حول الملكة تسردها "سبق" في السطور التالية.