إجلاء الآلاف من السكان مع انتشار حريق الغابات "المدمر" بكاليفورنيا

وتفصيلاً، نقلت وكالة رويترز عن السلطات المحلية أن الحريق الذي شب في غابات أشجار البلوط لم تتم السيطرة عليه بأي درجة، ويهدد بتدمير نحو ألفي منزل وجرى إجلاء ثلاثة آلاف من منازلهم بالفعل يوم السبت، وبحلول صباح الأحد ذكرت تقارير في وسائل الإعلام أن أوامر الإجلاء صدرت لستة آلاف من السكان.