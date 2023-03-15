مات وبكفيه مصحف ومِسْبَحة.. دهس مسن أثناء عودته من صلاة الفجر في مصر

ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى خاص بالمنطقة تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة، وأثناء الكشف الظاهري على المتوفى تبيّن لمفتش الصحة أنه يقبض على يديه، وبعد محاولة فتحهما بسبب تيبّس جسم المتوفى، تمت الاستعانة بطبيب لفتح يديه ليجد مصحفًا صغيرًا في يده اليمنى، وفي اليد الأخرى مِسْبَحة.