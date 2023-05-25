أثار ذعر 25 مليون مكسيكي.. شاهد صور تحبس الأنفاس لبركان "بوبو"

وأدى ثوران البركان إلى تعرض حياة نحو 25 مليون شخص إلى الاضطراب فضلاً عن الخوف والذعر، واضطرارهم إلى البقاء في المنازل، بعد أن رفعت السلطات مستوى التحذير المتعلق بالبركان إلى درجة اللون الأصفر، إثر سقوط الرماد البركاني على المدن المحيطة بموقع البركان، وإطلاقه الغازات، وأعمدة الدخان، والصخور الملتهبة.