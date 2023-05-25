أثار ذعر 25 مليون مكسيكي.. شاهد صور تحبس الأنفاس لبركان "بوبو"

أثار اندلاع ثورة بركان "بوبوكاتيبتل" الذعر في المكسيك خلال الأيام القليلة الماضية، وبقدر إثارته للذعر والمتاعب أثار الاضطراب بعد أن اضطرت السلطات إلى تعطيل الرحلات الجوية بتعطيل العمل في المطارين الرئيسيين في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، إضافة إلى إغلاق المدارس والمتنزهات العامة.
وأدى ثوران البركان إلى تعرض حياة نحو 25 مليون شخص إلى الاضطراب فضلاً عن الخوف والذعر، واضطرارهم إلى البقاء في المنازل، بعد أن رفعت السلطات مستوى التحذير المتعلق بالبركان إلى درجة اللون الأصفر، إثر سقوط الرماد البركاني على المدن المحيطة بموقع البركان، وإطلاقه الغازات، وأعمدة الدخان، والصخور الملتهبة.
وعلق المطاران الرئيسيان في مكسيكو سيتي وهما "بينيتو خواريز" و"فيليبي أنجليس" عملياتهما مؤقتًا بسبب الرماد المتطاير من بركان "بوبوكاتيبتل؛ حيث يتسبب الرماد البركاني فى خطر بشكل خاص على الطيران ليس فقط لأنه يقلل من الرؤية، ولكن لأنه يمكن أن يؤدي إلى إتلاف أجنحة الطائرة وجسمها.
كما تسبب ثوران البركان في إجبار 11 قرية على إلغاء الحصص الدراسية بعد تصاعد كثيف للرماد منه، وغلق المدارس، وتعطيل الدراسة في مناطق أخرى.
وحثت السلطات المكسيكية السكان الذين يعيشون بالقرب من البركان على ارتداء أقنعة، ونظارات، وملابس بأكمام طويلة؛ لحمايتهم من الرماد البركاني، ولاسيما أن البركان يقع على بعد نحو 45 ميلاً جنوب شرق العاصمة المكسيكية.