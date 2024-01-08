أُدِينوا باغتصاب جماعي لامرأة مسلمة وقتْل أقاربها.. محكمة هندية تُلغي عفوها عن 11 هندوسيًّا

وكانت الضحية، بلكيس بانو، حاملًا في شهرها الثالث عندما تعرضت للاغتصاب الجماعي وقتل سبعة من أقاربها، بما في ذلك ابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات، خلال أعمال الشغب التي اجتاحت الولاية، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص، معظمهم من المسلمين.