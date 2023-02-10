عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا يلامس الـ24 ألفًا.. وأنقرة تنشر صور القتلى المجهولين

مع مرور الوقت، وتَواصُل جهود البحث والإنقاذ في عدد من المدن التركية والسورية، يرتفع عدد القتلى نتيجة الزلزال بوتيرة سريعة، فيما قال وزير الصحة التركي: "سننشر صور القتلى المجهولين، ونأمل أن يتعرف عليهم أحد".
وبحسب تقارير، نشرتها "العربية"، فقد قاربت حصيلة القتلى 24 ألف قتيل، فيما تخطى عدد المصابين 82 ألف شخص إجمالاً.
ومع مرور الساعات، ودخول الكارثة يومها الخامس، تتلاشى الآمال في الوصول إلى أحياء تحت الأنقاض، خاصة في سوريا.
في السياق ذاته، قالت منظمة الخوذ البيضاء إن فرص بقاء العالقين تحت الأنقاض في سوريا أحياء نادرة جدًّا بعد 108 ساعات على الزلزال. وأكدت المنظمة ذاتها في مؤتمر صحفي أنها ستواصل عمليات البحث والإنقاذ بحثًا عن ناجين.
وقد خلف الزلزال المُدمِّر، الذي ضرب تركيا وسوريا فجر الاثنين الماضي، زهاء 24 ألف قتيل في البلدين، في حصيلة مؤقتة ومرشحة للارتفاع.