عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا يلامس الـ24 ألفًا.. وأنقرة تنشر صور القتلى المجهولين

مع مرور الوقت، وتَواصُل جهود البحث والإنقاذ في عدد من المدن التركية والسورية، يرتفع عدد القتلى نتيجة الزلزال بوتيرة سريعة، فيما قال وزير الصحة التركي: "سننشر صور القتلى المجهولين، ونأمل أن يتعرف عليهم أحد".