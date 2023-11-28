الشرطة السويسرية تعترف: رادارات السرعة ارتكبت 10 آلاف خطأ خلال شهر

اضطرت الشرطة السويسرية، اليوم، إلى الاعتراف بخطأ محرج في بلد جعل من الدقة عنوانًا له؛ إذ سجلت 4 رادارات أسيئت معايرتها، مُخالفاتِ سرعة خاطئة طالت 10 آلاف سائق سيارة في ما يزيد قليلًا عن شهر.