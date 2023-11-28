الشرطة السويسرية تعترف: رادارات السرعة ارتكبت 10 آلاف خطأ خلال شهر

اضطرت الشرطة السويسرية، اليوم، إلى الاعتراف بخطأ محرج في بلد جعل من الدقة عنوانًا له؛ إذ سجلت 4 رادارات أسيئت معايرتها، مُخالفاتِ سرعة خاطئة طالت 10 آلاف سائق سيارة في ما يزيد قليلًا عن شهر.
ووفق "سكاي نيوز عربية"؛ فإنه وبسبب خطأ في البرمجة، سجلت 4 رادارات جديدة آلاف المخالفات، إلى الحد الذي أثار الريبة لدى شرطة كانتون برن غربي البلاد.
وقالت الشرطة في بيان: "في المجموع، سجلت 9604 عمليات رصد خاطئة لمخالفات في الفترة ما بين 12 سبتمبر 2023 و19 أكتوبر 2023. وسيتلقى جميع المعنيين رسالة في الأيام المقبلة، وستُعاد الأموال المسددة في إطار حوالى 6 آلاف غرامة مدفوعة"، دون تحديد المبالغ المكتسبة دون وجه حق.
ولاحظ الشرطيون عددًا أعلى من المعدل للمخالفات المرصودة لحدود السرعة القصوى في المواقع الأربعة للرادارات المعيبة، مع تزايد في عدد الأشخاص الذين اشتكوا من تسطير مخالفات خاطئة في حقهم.
ودعت السلطات مجددًا المعهد الفيدرالي للمقاييس، الذي صدّق على المعايرة الأولى، إلى إجراء عمليات تَحقق، خلُصت إلى أن السرعة المقاسة كانت عالية جدًّا.
وأضافت الشرطة: "هذه الأجهزة الأربعة هي الوحيدة المستخدمة في سويسرا بهذه المعايرة، وبالتالي فهي الوحيدة المعنية بهذا الخطأ".