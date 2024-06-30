بسبب "مخاطر صحية".. سحب عبوات "كوكا كولا" في فرنسا

و"البيسفينول أ" محظور في فرنسا منذ عام 2015 على الرغم من استخدامه سابقًا في صناعة المعلبات؛ لأنه من المواد المسببة لاختلال الغدد الصماء، وفق الوكالة الفرنسية لسلامة الأغذية (ANSES). ويُشتبه في ارتباط هذه المادة باضطرابات وأمراض متعددة، من بينها سرطان الثدي والعقم.