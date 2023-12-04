تَحَول حاسم في أسعار "بتكوين".. 41 ألف دولار لأول مرة منذ أبريل 2022

وسجلت "بتكوين" أكبر عملة مشفرة في العالم 41522 دولارًا، الاثنين، وهو أعلى مستوى لها منذ أبريل 2022، ويبدو أنها تخلصت من حالة الفوضى التي عمت أسواق العملات المشفرة منذ انهيار منصة FTX "إف.تي.إكس" وغيرها من إخفاقات أعمال العملات المشفرة في عام 2022.