بعد الهاتريك.. شاهد كيف استفز "فينيسيوس" لاعبي برشلونة و"تشافي" بإشارة محرجة!

لم يكن تسجيل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لثلاثة أهداف "هاتريك" في شوط واحد خلال مباراة فريقه ريال مدريد ضد غريمه برشلونة الأحد في نهائي كأس السوبر الإسباني، كافيًا له؛ حيث قام باستفزاز الجهاز الفني ولاعبي برشلونة بـ"إشارة محرجة"؛ حسب موقع "روسيا اليوم".