رغم نجاة 367 راكبًا.. أغرب بيان اعتذار من "طيران اليابان" بعد احتراق الطائرة

في واحد من ملامح "كوكب اليابان"، اعتذرت شركة الخطوط الجوية اليابانية، عن وفاة حيوانين أليفين عندما اشتعلت النيران في إحدى طائراتها، بعد اصطدامها بطائرة خفر السواحل في مطار طوكيو يوم الثلاثاء؛ على الرغم من نجاة جميع الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 367 شخصًا.
وحسب موقع "ذا ماسنجر" الإخباري الأمريكي، كانت رحلة الخطوط الجوية اليابانية "جال" رقم 516، قد هبطت في مطار هانيدا يوم الثلاثاء الماضي، واشتعلت فيها النيران عندما اصطدمت بطائرة خفر السواحل التي كانت على نفس المدرج؛ مما تسبب في مصرع خمسة أشخاص على متن طائرة خفر السواحل.
وقدّمت الخطوط الجوية اليابانية يوم الثلاثاء، تعازيها لأعضاء خفر السواحل الذين لقوا حتفهم في الحادث.
وحسب الموقع؛ فقد تم تسجيل حيوانين على الرحلة رقم 516، لكن الحيوانين ماتا في الحريق المروع.
وقالت الخطوط الجوية اليابانية في بيان لها: "فيما يتعلق بتسجيل وصول الحيوانات الأليفة؛ فإننا نتحمل هذه المسؤولية على أساس أننا نعتني بأحد أفراد عائلة عملائنا".
وأضاف البيان: "نعتذر بشدة عن الإزعاج والحزن الهائلين اللذيْن سببهما هذا الحادث لعملائنا وعائلاتهم وجميع الأطراف ذات الصلة".
وتمكن جميع الركاب وطاقم الطائرة البالغ عددهم 367 راكبًا من النجاة من الطائرة المنكوبة؛ بينما أصيب 14 شخصًا فقط بجروح طفيفة.