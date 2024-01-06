رغم نجاة 367 راكبًا.. أغرب بيان اعتذار من "طيران اليابان" بعد احتراق الطائرة

في واحد من ملامح "كوكب اليابان"، اعتذرت شركة الخطوط الجوية اليابانية، عن وفاة حيوانين أليفين عندما اشتعلت النيران في إحدى طائراتها، بعد اصطدامها بطائرة خفر السواحل في مطار طوكيو يوم الثلاثاء؛ على الرغم من نجاة جميع الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 367 شخصًا.