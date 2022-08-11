فيديو مرعب.. سقوط طائرة على طريق سريع في كاليفورنيا.. والنهاية كارثية

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعبًا للحظة سقوط طائرة على طريق سريع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الثلاثاء، قبل أن تشتعل فيها النيران وتدمرها تمامًا.
وتظهر الطائرة في المقطع وهي تهبط على الطريق وسط السيارات، وبدا أنها سقطت فجأة، قبل أن تصطدم بشاحنة وتغير اتجاهها مخلفة وراءها كرة من الوقود المشتعل.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، رغم أن النيران أتت على الطائرة بالكامل، لكن لم يُصَب أحد في الحادث.
ونقلت الصحيفة عن السلطات المحلية أن الطيار واجه عطلًا يعتقد أنه في المحرك قبل الهبوط في مطار محلي قريب.
وأوضح الطيار أن محرك الطائرة توقف عن العمل فجأة عندما كانت قريبة من الأرض.
وقالت السلطات: إن من حسن الحظ أن الطريق لم يكن يشهد كثافة مرورية، وإلا لكان الوضع سيئًا للغاية.