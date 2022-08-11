فيديو مرعب.. سقوط طائرة على طريق سريع في كاليفورنيا.. والنهاية كارثية

وتظهر الطائرة في المقطع وهي تهبط على الطريق وسط السيارات، وبدا أنها سقطت فجأة، قبل أن تصطدم بشاحنة وتغير اتجاهها مخلفة وراءها كرة من الوقود المشتعل.