كـ"الفأر في المصيدة".. شاهد كمينًا محكمًا أوقَعَ لص سيارات بأمريكا

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، تم القبض على "فونك" بعد ظهر يوم 17 أكتوبر الماضي، أثناء قيامه بسرقة سيارة سوداء رباعية الدفع، في ساحة للسيارات القديمة بضواحي مدينة "آكرون" بولاية أوهايو؛ وذلك حين قام سائق رافعة بوضع شوكتَي الرافعة تحت السيارة وبداخلها اللص، وبشكل لا يصدق، تَمَكن السائق الماهر من موازنة السيارة على نهاية الرافعة الشوكية، ورفع السيارة على ارتفاع 7 أمتار، وأبقاها معلقة حتى وصلت الشرطة وألقت القبض عليه.