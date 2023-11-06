كـ"الفأر في المصيدة".. شاهد كمينًا محكمًا أوقَعَ لص سيارات بأمريكا

اعتاد اللص ألكسندر فونك (26 عامًا) على سرقة السيارات من فناء للسيارات القديمة والمستعملة، تديره شركة "إيرلنتون أوتو ريكنج" بولاية أوهايو الأمريكية؛ ولكن حين ذهب للسرقة الشهر الماضي، كان بانتظاره مفاجأة صاعقة.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، تم القبض على "فونك" بعد ظهر يوم 17 أكتوبر الماضي، أثناء قيامه بسرقة سيارة سوداء رباعية الدفع، في ساحة للسيارات القديمة بضواحي مدينة "آكرون" بولاية أوهايو؛ وذلك حين قام سائق رافعة بوضع شوكتَي الرافعة تحت السيارة وبداخلها اللص، وبشكل لا يصدق، تَمَكن السائق الماهر من موازنة السيارة على نهاية الرافعة الشوكية، ورفع السيارة على ارتفاع 7 أمتار، وأبقاها معلقة حتى وصلت الشرطة وألقت القبض عليه.
وتم التقاط المشهد الغريب للسيارة المعلقة وبداخلها اللص، بكاميرا شرطة أكرون، بعد استدعاء الضباط؛ حيث تم اعتقال اللص وهو داخل السيارة، كـ"الفأر في المصيدة".
وحسب الصحيفة، فقد حاول "فونك" تبرير تواجده داخل السيارة، فقال للشرطة، إنه كان يهرب من شخص ما، فأختبأ بالسيارة.
ورد موظفو الشركة، بأن "فونك" يكذب؛ فهذه هي المرة الثالثة التي يحاول فيها السرقة من فناء السيارات؛ ولكن هذه المرة، كانوا مصممين على عدم السماح له بالهروب، فأعدوا له كمينًا محكمًا.
وأضاف موظفو الشركة: "نحن نواجه الكثير من المشاكل مع قيام اللصوص بسرقة السيارات وقطع الغيار، وفي إحدى المرات فَقَد زميل لنا وعيه عندما صدمه لص بسيارة مسروقة، وكان زميلنا يحاول إيقافه.. وفي مرة أخرى صدم أحدهم سيارة أخرى وهو يهرب.
وقد وجهت الشرطة لـ"فونك" تهم السرقة والتعدي الإجرامي على ممتلكات الغير وحيازة أدوات بقصد ارتكاب جريمة.