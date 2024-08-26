"ليس قرارًا سياسيًا والحكم للقضاء".. "ماكرون" يعلق لأول مرة على توقيف مؤسس تليغرام

وفي التفاصيل، قال "ماكرون" في تغريدة نشرها على حسابه بمنصة إكس، اليوم الاثنين، إن كل ما أُشيع حول هذا التوقيف مجرد شائعات كاذبة ومعلومات مغلوطة، موضحًا أن دوروف اعتقل على الأراضي الفرنسية بناء على تحقيق قضائي مستمر، وليس بقرار سياسي على الإطلاق، مضيفًا أن الحكم في تلك القضية متروك للقضاء.