حول العالم في صورة: بعد أن غمرت المياه الشوارع.. الصينيون يستخدمون القوارب للنجاة

فيه هذه الصورة التي التقطتها وكالة "رويترز"، نشاهد كيف غمرت مياه الأمطار التي تسبب بها إعصار "دوكسوري" أحد شوارع العاصمة الصينية بكين، ما أجبر رجال الإنقاذ على استخدام القوارب للتنقل، ومساعدة العالقين في مياه الفيضانات العارمة.
وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على بكين ومقاطعة خبي المجاورة، في مصرع نحو 20 شخصًا، وعشرات المفقودين، فيما غمرت المياه الكثيفة طرق ومنازل، وقطعت خطوط اتصالات، إضافة إلى خسائر فادحة أخرى.
وأجبرت الفيضانات التي تسبب بها إعصار "دوكسوري" نحو 100 ألف من سكان بكين على الإخلاء من مساكنهم، بعد أن شهدت العاصمة الصينية في غضون 40 ساعة فقط، تساقط أمطار توازي معدل شهر يوليو بأكمله، وفقًا لما تناقلته وسائل الإعلام.
ودفعت الأمطار الغزيرة السلطات إلى إغلاق محطات القطارات، وإجلاء الأشخاص من الأماكن المعرضة للخطر إلى صالات الألعاب الرياضية المدرسية.
وطالب الرئيس الصيني شي جين بينج، ببذل أقصى الجهود للبحث عن الأشخاص المفقودين أو المحاصرين في الفيضانات والكوارث الجيولوجية وإنقاذهم، وذلك في توجيه أصدره بشأن العمل للوقاية من الفيضانات والإغاثة من الكوارث.
وحث الرئيس الصيني على بذل الجهود لاتخاذ الترتيبات المناسبة للأشخاص المتضررين من الفيضانات والكوارث الجيولوجية، والإصلاح الفوري للبنية التحتية المتضررة، بما في ذلك مرافق النقل والاتصالات والكهرباء، واستعادة النظام الطبيعي في العمل والحياة في أسرع وقت ممكن، وفقًا لموقع "شينخوا" الصيني.