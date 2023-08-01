حول العالم في صورة: بعد أن غمرت المياه الشوارع.. الصينيون يستخدمون القوارب للنجاة

وأجبرت الفيضانات التي تسبب بها إعصار "دوكسوري" نحو 100 ألف من سكان بكين على الإخلاء من مساكنهم، بعد أن شهدت العاصمة الصينية في غضون 40 ساعة فقط، تساقط أمطار توازي معدل شهر يوليو بأكمله، وفقًا لما تناقلته وسائل الإعلام.