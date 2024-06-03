بالفيديو .. اندلاع حرائق غابات ضخمة شمال إسرائيل بعد هجوم لحزب الله

وقال حزب الله، إنه أطلق سرب الطائرات المسيرة ردًا على ما وصفه بعملية اغتيال نفذتها إسرائيل في منطقة الزرارية على بعد نحو 25 كيلومترًا من الحدود، حيث قالت مصادر أمنية في لبنان إن عضوًا في حزب الله قُتل في هجوم إسرائيلي بطائرة مسيرة.