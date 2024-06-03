بالفيديو .. اندلاع حرائق غابات ضخمة شمال إسرائيل بعد هجوم لحزب الله

أطلق حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، العشرات من صواريخ "كاتيوشا" صوب أهداف إسرائيلية في مرتفعات الجولان المحتلة، ما تسبب في اندلاع حرائق غابات ضخمة في شمال إسرائيل.
وفي التفاصيل، نشرت هيئة البث الإسرائيلية مقطع فيديو يظهر محاولات لإخماد حريق اندلع في مستوطنة كريات شمونة شمالي إسرائيل، وأظهر النيران وهي تلتهم عددًا من الأشجار القريبة من منازل سكنية في قرية كريات شمونة.
وكشفت الهيئة، أن الحرائق التي وصلت إلى عدة منازل قد أدت إلى إغلاق طريق رئيس أمام حركة المرور، كما تجري عمليات البحث عن أشخاص في حاجة إلى المساعدة.
وقال حزب الله إنه أطلق سربًا من الطائرات المسيرة على مقر قيادة لفرقة الجليل التابعة للجيش الإسرائيلي، في تصعيد للعنف عبر الحدود، فيما أظهرت مقاطع فيديو أخرى منتشرة على موقع "إكس" حرائق في غابات متفرقة شمال إسرائيل.
ودوت صافرات الإنذار عدة مرات في شمال إسرائيل، مما دفع السكان للفرار بحثًا عن ملاذ، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض طائرة مسيرة قادمة من لبنان تحمل متفجرات، إلى جانب سقوط طائرتين على الأقل في شمال إسرائيل، مضيفًا أنه نفذ ضربات ضد مجمعات تابعة لحزب الله وأحد عناصره.
وقال حزب الله، إنه أطلق سرب الطائرات المسيرة ردًا على ما وصفه بعملية اغتيال نفذتها إسرائيل في منطقة الزرارية على بعد نحو 25 كيلومترًا من الحدود، حيث قالت مصادر أمنية في لبنان إن عضوًا في حزب الله قُتل في هجوم إسرائيلي بطائرة مسيرة.
ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار بالتوازي مع الحرب في غزة، فيما يمثل أسوأ صراع عبر الحدود الجنوبية للبنان منذ عام 2006، الأمر الذي أثار مخاوف من توسع القتال في المنطقة.