أكبر 5 أعطال تقنية في عام 2024 تسببت في خسائر مالية ضخمة

يواجه العالم تحدياتٍ كبيرة بسبب فشل التكنولوجيا، رغم نمو قطاع الذكاء الاصطناعي الذي يشهد انتعاشًا استثنائيًّا.
وشهد عام 2024 سلسلة من الأعطال التكنولوجية التي أحدثت فوضى واسعة النطاق، بدءًا من عطل تقني هائل ضرب 8.5 ملايين جهاز ويندوز، والذي تسبب في شلل واسع النطاق في الشركات والحكومات والأفراد حول العالم.
أكبر 5 أعطال كبرى في 2024 سببت أزمات وخسائر لقطاعات حيوية حول العالم:
شهدت مايكروسوفت وشركة كراود "CrowdStrike" حدوث اضطرابات واسعة النطاق في الخدمات في 19 يوليو 2024، نتيجة لتحديث خاطئ في برنامج يستخدمه مستشعر فالكون على أنظمة ويندوز.
وهذا الحدث تسبب في انقطاع خدمات حيوية مثل الطوارئ الأمريكية 911 وتعطيل رحلات الطيران والخدمات الأخرى حول العالم.
في نهاية يوليو 2024، تعرضت البورصة السويسرية "SIX Swiss Exchange" لخلل تقني؛ مما أدى إلى تعليق التداول لساعات؛ وهو ما أدى إلى انخفاض المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 3.6% في أول يوم تداول بعد الحادث.
وهذه الحالة أظهرت أهمية وجود خطط طوارئ قوية وحلول تكنولوجية متنوعة لتقليل المخاطر المحتملة التي يمكن أن تحدث نتيجة لفشل البنية التحتية التكنولوجية.
توقف الطيران في مطار آيندهوفن، ثاني أكبر مطار في هولندا، لعدة ساعات بسبب مشكلات في شبكة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الدفاع الهولندية في 28 أغسطس 2024.
وأوضحت الوزارة أنه لا توجد دلائل تشير إلى هجوم سيبراني وراء هذا الحادث؛ مؤكدة أن سبب المشكلة تَمثل في خطأ برمجي وتسبب الخطأ في حدوث مشكلات في تسجيل الدخول لموظفي وزارة الدفاع؛ مما أثّر سلبًا في الخدمات الحكومية بشكل عام.
في 3 يونيو 2024، أدت مشكلة فنية تتعلق بنطاقات أسعار الأسهم، إلى توقف التداول لأسهم متعددة مدرجة في بورصات مجموعة بورصة نيويورك، وتسبب الخطأ الفني في عرض منصات التداول انخفاضًا خاطئًا؛ مما أحدَثَ الفوضى في الأسواق الأمريكية وبين المتداولين.
في 12 أغسطس 2024، حدث خلل فني على منصة إكس (X) أدى إلى تأخير يزيد على 40 دقيقة في مقابلة بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ورجل الأعمال إيلون ماسك، الذي اتهم هجومًا إلكترونيًّا بالوقوف وراء هذا الحدث.
ومنع هذا الخلل العديدَ من المستخدمين من الوصول إلى البث الصوتي لخدمة إكس سبيس (X Spaces)؛ مما أثار غضب 765 ألف مستمع وحال في تأخرهم عن حضور البث.