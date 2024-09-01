أكبر 5 أعطال تقنية في عام 2024 تسببت في خسائر مالية ضخمة

في 12 أغسطس 2024، حدث خلل فني على منصة إكس (X) أدى إلى تأخير يزيد على 40 دقيقة في مقابلة بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ورجل الأعمال إيلون ماسك، الذي اتهم هجومًا إلكترونيًّا بالوقوف وراء هذا الحدث.