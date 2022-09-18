ما سر الختم؟.."رحيل الملكة إليزابيث" يهز 600 شركة في بريطانيا!

وكانت شركة "فورتنوم ومايسن" المزود الرسمي للبقالة لدى الملكة إليزابيث الثانية، ولدى أمير ويلز، وقال المتجر في لندن، إنه من الفخر له الحصول على دعم من صاحبة الجلالة الراحلة منذ عام 1954، مضيفًا أنه قدم الخدمات اللازمة للملكة وللأسرة الملكية طيلة حياتها.