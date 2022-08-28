تعويض متسول بـ100 مليون دولار.. وكاميرا شرطي تكشف حادثة الاضطهاد

أنصفت محكمة أمريكية رجلاً متسولاً؛ أُصيب بالشلل بعد اعتداء الشرطة الأمريكية عليه، ومنحته تعويضًا "ضخمًا" بقيمة 100 مليون دولار، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وتفصيلاً، منحت هيئة محلفين فيدرالية في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية 100 مليون دولار لمتسول؛ سقط، وكُسر عنقه، بعد أن صعقه ضابط شرطة بمسدس صاعق خلال مطاردة على الأقدام، حسبما أفادت وكالات أنباء.
وتعود الواقعة إلى عام 2018، عندما وجد الشرطي جون غرابز رجلاً يُدعى جيري بلاسينغيم وهو يقوم بالتسول؛ فقام بملاحقته، وصعقه بالكهرباء في ظهره؛ ما تسبَّب له بالشلل.
وقال محامي بلاسينغيم إن الضابط ضرب الرجل البالغ من العمر 69 عامًا في ظهره، وكان على بُعد نحو 10 أقدام.
وقال المحامي فين جونسون: "نظرًا إلى أنه ليس قيد الاعتقال يمكنه الجري أو القيام بكل ما يريد. سقط جيري بعد صعقه، ووجهه للأمام؛ ما تسبَّب بكسور متعددة في الوجه، وإصابة في الدماغ، وكسر في العنق".
وكشفت الكاميرا المثبتة بزي الشرطي لحظة الواقعة، وفقدان جيري الوعي دون حركة بعد صعقه.
ووجدت هيئة المحلفين كلاً من مدينة أتلانتا والضابط مذنبَيْن بانتهاك الحقوق المدنية لبلاسينغيم، وقرروا منح 60 مليون دولار له من شرطة أتلانتا، و40 مليون دولار من الشرطي غرابز.
ويتطلب المتسول الأمريكي الآن رعاية طبية طوال اليوم بسبب حالة الشلل التي أصابته قبل 4 أعوام.
وقال المحامي إن تكاليف الرعاية الصحية التي تلقاها بلاسينغيم حتى الآن بلغت 14 مليون دولار.