تعويض متسول بـ100 مليون دولار.. وكاميرا شرطي تكشف حادثة الاضطهاد

وقال المحامي فين جونسون: "نظرًا إلى أنه ليس قيد الاعتقال يمكنه الجري أو القيام بكل ما يريد. سقط جيري بعد صعقه، ووجهه للأمام؛ ما تسبَّب بكسور متعددة في الوجه، وإصابة في الدماغ، وكسر في العنق".