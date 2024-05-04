"أسوأ كارثة مناخية": فيضانات عارمة تودي بحياة 56 برازيليًّا وتعزل مدنًا بكاملها

وأُصيب 74 شخصًا من جراء الفيضانات، وأُجبر ما مجموعه 24600 شخص على ترك منازلهم، بينهم أكثر من 8200 أصبحوا يقيمون في مرافق محلية، بينها مراكز رياضية وأخرى ثقافية، وفقًا لآخر إحصاء أجرته السلطات.