"الصحة العالمية" تغلق مكتبها في روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الاثنين)، أن فرعها الأوروبي قرر إغلاق مكتب الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها التابع لها في موسكو، ونقل مهامه إلى الدنمارك في موعد أقصاه 1 يناير 2024.
واتخذ القرار خلال جلسة افتراضية عُقدت قبل ساعات، في أعقاب دعوات من أعضاء العام الماضي لإغلاق المكتب على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، وفقًا لـ"فرانس برس".
وعقدت الجلسة بطلب من 30 دولة عضوًا في إبريل الماضي، عبر رسالة أشارت فيها إلى أن "الآثار الصحية الفورية والطويلة المدى في أوكرانيا وخارجها الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا لا تزال تمثل مسألة ذات أهمية قصوى".
وتضم المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية 53 دولة من بينها العديد من دول آسيا الوسطى.