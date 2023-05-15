"الصحة العالمية" تغلق مكتبها في روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الاثنين)، أن فرعها الأوروبي قرر إغلاق مكتب الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها التابع لها في موسكو، ونقل مهامه إلى الدنمارك في موعد أقصاه 1 يناير 2024.