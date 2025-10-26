العاصفة "ميليسا" تتحول إلى إعصار من الفئة الثالثة مهددة بفيضانات كارثية في شمال الكاريبي

وبلغت سرعة رياح الإعصار القصوى المستمرة (185) كيلومترًا في الساعة، وكان يتحرك غربًا بسرعة (6) كيلومترات في الساعة، وفق ما ذكره مركز الأعاصير الوطني الأمريكي في ميامي.