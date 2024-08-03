أمريكا.. دعوى قضائية ضد "تيك توك" بتهمة انتهاك خصوصية الأطفال

وتأتي هذه الدعوى كجزء من جهود أوسع لحظر "تيك توك" في الولايات المتحدة إذا لم يتم بيع "تيك توك" النسخة الأمريكية حتى 19 يناير 2025، وقد حظيت هذه الدعوى بدعم 21 ولاية وأكثر من 50 مشرعًا أمريكيًّا.