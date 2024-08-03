أمريكا.. دعوى قضائية ضد "تيك توك" بتهمة انتهاك خصوصية الأطفال

رفعت وزارةُ العدل الأمريكية مجددًا، دعوى قضائية ضد منصة "تيك توك" وشركتها الأم "بايت دانس"، متهمةً إياهما بالتقاعس في حماية خصوصية الأطفال.
ووفقًا لبيان الوزارة: تُتهم "تيك توك" بانتهاك قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت من خلال جمع معلومات شخصية من المستخدمين دون سن 13 عامًا دون موافقة الوالدين.
وتشير الدعوى إلى أن "تيك توك" استمرّت في السماح للأطفال بإنشاء حسابات ومشاركة محتوى دون إشعار أو موافقة الوالدين، حتى بعد صدور أمر قضائي في عام 2019 يُلزم الشركةَ باتّخاذ تدابير لحماية خصوصية الأطفال.
كما أوضحت الشكوى أن "تيك توك" جمعت معلومات شخصية من الأطفال حتى في "وضع الأطفال" المخصص لهم، وفشلت في حذف هذه المعلومات بناءً على طلبات أولياء الأمور.
وتأتي هذه الدعوى كجزء من جهود أوسع لحظر "تيك توك" في الولايات المتحدة إذا لم يتم بيع "تيك توك" النسخة الأمريكية حتى 19 يناير 2025، وقد حظيت هذه الدعوى بدعم 21 ولاية وأكثر من 50 مشرعًا أمريكيًّا.