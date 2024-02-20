بالفيديو.. أمريكي يُخفي وجهه بعد "جريمته المُشينة" قرب قلعة ألمانية شهيرة

وكان الرجل الذي يُدعى تروي فيليب. ب والذي كان يبلغ 30 سنة وقت وقوع الجريمة؛ اتُّهِم بالاعتداء جنسيًّا على سائحة أمريكية تبلغ 21 عامًا، ثم دفعها من منحدر، في يونيو الماضي.